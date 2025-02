Una ricetta semplice e gustosa per valorizzare il topinambur in cucina

Introduzione al topinambur

Il topinambur, noto anche come carciofo di Gerusalemme, è un tubero ricco di sapore e proprietà nutritive. Questo ortaggio è particolarmente apprezzato durante la stagione autunnale, quando si possono preparare piatti caldi e confortanti. La sua versatilità in cucina permette di realizzare numerose ricette, tra cui il delizioso clafoutis di topinambur gratinato, un piatto che unisce gusto e semplicità.

Ingredienti necessari

Per preparare il clafoutis di topinambur, avrete bisogno di pochi ingredienti, facilmente reperibili. Ecco la lista:

800 g di topinambur

250 g di emmentaler grattugiato

25 g di burro

25 g di farina

2 tuorli d’uovo

1 spicchio d’aglio

Brodo vegetale q.b.

Erbe aromatiche a piacere (maggiorana, erba cipollina)

Sale e pepe q.b.

Preparazione del clafoutis

Iniziate la preparazione sbucciando i topinambur e tagliandoli a fette sottili. Per evitare che anneriscano, immergeteli in una bacinella con acqua e limone. In una padella, scaldate un po’ d’olio con uno spicchio d’aglio schiacciato e qualche rametto di maggiorana. Aggiungete i topinambur e cuoceteli per circa 4-5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Una volta cotti, togliete l’aglio e la maggiorana, quindi aggiungete sale, pepe e un po’ di erba cipollina tritata.

In un’altra casseruola, fate fondere il burro e unite la farina, mescolando per un minuto. Aggiungete il brodo caldo e continuate a mescolare fino a ottenere una consistenza cremosa. Spegnete il fuoco e incorporate i tuorli d’uovo, mescolando bene.

Assemblaggio e cottura

Prendete una pirofila e versate un po’ di besciamella sul fondo. Create uno strato di emmentaler grattugiato, seguito da uno strato di topinambur. Ripetete l’operazione fino a esaurire gli ingredienti, terminando con uno strato di formaggio e qualche fiocchetto di burro. Infornate a 200 °C per circa 18 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante.

Servire e gustare

Il clafoutis di topinambur gratinato è un piatto ideale da servire come secondo vegetariano o come contorno ricco di sapore. La combinazione di topinambur e formaggio crea un equilibrio perfetto, rendendo ogni boccone un’esperienza gustativa unica. Non dimenticate di accompagnarlo con un buon vino bianco per esaltare ulteriormente i sapori!