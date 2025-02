Il Salone del Vermouth: un viaggio tra storia e innovazione

Il Salone del Vermouth, che si svolgerà il 22 e 23 febbraio al Museo del Risorgimento, rappresenta un’importante occasione per scoprire la cultura di questo celebre vino aromatizzato. Giunto alla sua seconda edizione, l’evento ha già dimostrato di avere un forte richiamo, tanto da dare vita a spin-off in altre città come Firenze e Bologna. Durante il weekend, i visitatori potranno incontrare 37 produttori che presenteranno le loro creazioni e condivideranno la loro passione per il vermouth.

Il programma di quest’anno è stato ampliato, includendo una serie di talk con esperti del settore, storici e chef, che sveleranno i segreti della produzione del vermouth e delle sue origini. Inoltre, dal 17 al 21 febbraio, diversi cocktail bar e ristoranti della città parteciperanno all’iniziativa, offrendo drink e piatti speciali a base di vermouth, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il Salone del Vino: un’esperienza per gli amanti del vino

Dal 1 al 3 marzo, Torino ospiterà la terza edizione del Salone del Vino presso le Officine Grandi Riparazioni. Questo evento, sostenuto da un’importante collaborazione istituzionale, si propone di esplorare il ricco patrimonio vitivinicolo del Piemonte, presentando oltre 500 cantine locali. Quest’anno, una novità sarà l’area dedicata ai produttori di vino provenienti da altre regioni italiane, offrendo ai visitatori un’ampia panoramica delle diverse tipologie di vino disponibili nel nostro paese.

Il Salone del Vino non si limita a presentare i vini, ma include anche un’area food e una sezione dedicata ai vini naturali, rispondendo così alle nuove tendenze del mercato. Gli eventi “off” che accompagneranno il Salone saranno più di cinquanta, coinvolgendo ristoranti e locali di tutta la città, dal centro alle periferie, a partire dal 24 febbraio.

Un connubio perfetto tra cultura e gastronomia

La coincidenza di questi due eventi enogastronomici offre un’opportunità unica per gli appassionati di scoprire e apprezzare le eccellenze del territorio. La collaborazione con Cioccolatò arricchisce ulteriormente l’offerta, permettendo ai visitatori di esplorare abbinamenti tra cioccolato e vino, creando un’esperienza sensoriale completa. Torino, con la sua tradizione culinaria e vinicola, si conferma come una delle capitali italiane dell’enogastronomia, capace di attrarre visitatori da ogni parte del paese.

In conclusione, sia il Salone del Vermouth che il Salone del Vino rappresentano eventi imperdibili per chi desidera immergersi nella cultura enogastronomica torinese, scoprendo sapori, storie e tradizioni che caratterizzano questa affascinante città.