Per depurare il fegato, sapete cosa mangiare? Scoprite allora i cibi consigliati e cosa bere come detox!

Il fegato è un organo fondamentale, il più grande del nostro corpo. Il suo cattivo funzionamento, infatti, ha conseguenze su stomaco, intestino e cuore. Scoprite allora cosa mangiare per depurare il fegato.

Vuoi depurare il fegato? Ecco cosa mangiare e bere

Il fegato, l’organo più grande del nostro corpo, svolge circa duecento funzioni, molte delle quali sono essenziali. Per questo è fondamentale prenderci cura di questo organo e non trascurarlo mai, ma quando è che va depurato anche con l’alimentazione? Già ai primi affaticamenti, alla comparsa di sonnolenza ricorrente, di disturbi digestivi, di sensazione di gonfiore e pesantezza bisogna cambiare qualcosa nelle abitudini e anche nei cibi da mangiare.

Dunque cosa mangiare per depurare il fegato? Gli alleati della salute epatica sono il carciofo, per la sua presenza di cinarina, un composto fenolico in grado di favorire lo scarico della bile e di stimolarne la produzione. Nella dieta da inserire per depurare il fegato ci devono essere le barbabietole e le carote, ricche in flavonoidi e carotene, antiossidanti che stimolano e migliorano le funzioni generali del fegato.

Da inserire anche le verdure a foglia verde, da mangiare crude, cotte o frullate, ricche in clorofilla che aiuta a ripulire il sangue dalle tossine ambientali. Per la salute del fegato è importante anche il pompelmo, ricco in vitamina C, che migliora i naturali processi di pulizia del fegato, così come il limone e gli altri agrumi e tutte le altre varietà di frutta fresca, tra cui quelle ricche in antociani, con proprietà antiossidanti, in particolare i mirtilli, le more e i lamponi e l’uva, soprattutto rossa.

Tra le spezie invece spicca la curcuma e anche l’aglio, in grado di supportarlo nell’attivazione degli enzimi e metalli pesanti. Anche la curcuma è una spezia preziosa per il corretto funzionamento del fegato perché consente la digestione dei grassi.

Ottimi alleati a tavola per depurare il fegato sono poi gli alimenti ricchi di fibre, come i cereali integrali (riso, quinoa, grano saraceno), i cibi prebiotici per esempio lo yogurt e il kefir, e la frutta secca a guscio, in particolare noci, mandorle e pistacchi, ricchi di grassi polinsaturi, omega 3 e omega 6, con azione antiossidante e antinfiammatoria.

Mentre per i condimenti vegetali, sono da preferite a quelli di tipo animale come il burro. Sì a olio d’oliva, di semi, e di canapa.

Cosa bere per depurare il fegato

Per depurare il fegato oltre ai cibi dovete sapere anche cosa bere, oltre ovviamente all’acqua. E’ consigliato bere il the verde, le tisane a base di ortica, tarassaco, carciofo e gli infusi a base di curcuma e zenzero. Ma anche centrifugati a base di verdure, frutta e ortaggi freschi.