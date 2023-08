Dolci albanesi tipici: 5 ricette facili e deliziose da provare

Argomenti trattati Baklava

In Albania è possibile assaggiare tantissimi piatti dal gusto intenso e speziato, che molto hanno in comune con la cucina mediterranea, balcanica e turca. Questo intreccio di culture è riscontrabile in tutti i piatti tipici albanesi, tra cui i dolci, che spaziano da quelli più semplici e rustici, a quelli più elaborati e raffinati. I dolci albanesi sono a base di miele, frutta secca, pasta fillo e sciroppi, come tante altre specialità tipiche dei Balcani. In questo articolo, vi proponiamo 5 dolci tipici albanesi da provare, preparati con ingredienti semplici e genuini, ma dal sapore spesso intenso e sorprendente. Che siate amanti dei dolci secchi o cremosi, dei dolci fritti o al forno, dei dolci fruttati o speziati, troverete sicuramente la ricetta che fa per voi.

Baklava

La baklava è il dolce albanese per eccellenza, diffuso anche in altri paesi balcanici e mediorientali. Si tratta di un dessert cotto al forno simile a una millefoglie dalla forma quadrata o romboidale, che si prepara con vari strati di pasta fillo, intervallati con noci o pistacchi tritati e bagnati con sciroppo di zucchero e miele.

Trilece

In Albania è possibile assaggiare anche il trilece: un dolce molto simile alla torta tres leches di origine sudamericana. Si prepara con una base di pan di Spagna bagnata con tre tipi di latte: latte intero, latte condensato e panna fresca. Il tutto viene poi ricoperto con una deliziosa glassa di caramello. Il trilece è un dolce morbido e cremoso, dal sapore caramellato, che spesso viene servito nella grandi occasioni.

Shëndetlie

La Shëndetlie è una deliziosa torta al miele e noci, che si prepara con un soffice impasto a base di farina, uova burro e zucchero, aromatizzato con vaniglia e limone. Una volta fredda, viene poi tagliata a rettangoli e bagnata con uno sciroppo caldo a base di acqua, zucchero e miele. Il risultato è una torta umida e profumata, arricchita da noci tritate che aggiungono una deliziosa nota croccante.

Ballokume

Se volete provare qualcosa di semplice, potete preparare i Ballokume: dei biscotti tipici della città di Elbasan, che si preparano per il 14 marzo, in occasione della festività Dita e Verës. Sono dei classici frollini a base di farina di mais, burro, uova e zucchero, aromatizzati con vaniglia o cannella, che in cottura diventano dorati e friabili. Semplici ma gustosi, ideali da accompagnare con un tè o un caffè.

Petulla

Se invece amate i dolci fritti, non potete non assaggiare le deliziose Petulla di Basmir: delle deliziose frittelline, soffici e leggere come nuvole. Si preparano con farina, lievito, uova, latte e zucchero, e dopo la cottura in olio caldo diventano gonfie e dorate. Si possono mangiare da sole o accompagnarle con miele, marmellata o cioccolato, per aggiungere una nota di dolcezza in più.