Dolci estivi fatti in casa: 6 ricette fresche e veloci

L'estate è finalmente arrivata e con essa il desiderio di gustare dolci freschi e leggeri. Niente di meglio allora che preparare dei dolci estivi fatti in casa, che oltre ad essere gustosi sono anche semplici e veloci da realizzare. In questo articolo ti proponiamo 6 ricette per soddisfare la tua voglia di dolcezza durante le calde giornate estive.

Gelato alla fragola

Per iniziare, non può mancare il classico gelato alla fragola, una delizia che si può facilmente preparare a casa con pochi ingredienti.

In tanti si chiedono infatti come fare un gelato fatto in casa, ma il procedimento risulta abbastanza semplice: basta frullare le fragole insieme allo zucchero e al succo di limone, quindi aggiungere la panna montata. Una volta ottenuta una crema omogenea, occorre mettere il composto in una vaschetta e lasciarlo nel freezer per almeno 4 ore.

Semifreddo allo yogurt e frutti rossi

Un’alternativa al gelato è il semifreddo allo yogurt e frutti rossi. Questa ricetta è ancora più veloce da preparare, perché non è necessario l’uso di una gelatiera. Basta mescolare lo yogurt con lo zucchero e il succo di limone, quindi aggiungere i frutti rossi a pezzetti. Versa il composto in una teglia foderata con della pellicola trasparente e lascialo in freezer per almeno 3 ore. Il risultato sarà un dolce fresco e leggero, perfetto per l’estate.

Coppa di frutta ghiacciata

Per chi preferisce invece un dolce ancora più salutare, la coppa di frutta ghiacciata è la scelta ideale. Taglia a pezzetti la tua frutta preferita, come fragole, banane e kiwi, e mettila in uno stampo da ghiaccioli. Aggiungi un po’ di succo d’arancia o di limone per dare ancora più freschezza alla tua creazione, lascia congelare per qualche ora e infine potrai gustarti la deliziosa coppa di frutta ghiacciata, perfetta da sgranocchiare a ogni morso.

Popsicle all’ananas e cocco

Un’altra idea per dolci estivi fatti in casa sono i popsicle all’ananas e cocco. Basta frullare l’ananas con il latte di cocco e lo zucchero, quindi versare il composto negli stampi per ghiaccioli. Lascia congelare per alcune ore e avrai il tuo dolce tropicale pronto da gustare. Questo mix di sapori esotici ti farà viaggiare con la mente in luoghi lontani e paradisiaci.

Zuccotto al limone

Un dolce fresco e raffinato è lo zuccotto al limone. Prepara una crema al limone con latte, zucchero, farina e succo di limone, quindi fai uno strato di crema all’interno di una coppa. Aggiungi una base di biscotti savoiardi inzuppati nel succo di limone e crea uno strato di crema sul lato. Ripeti l’operazione fino a riempire completamente la coppa. Lascia in frigorifero per almeno 4 ore, quindi decora con scorza di limone grattugiata.

Tiramisù al caffè freddo

Infine, non poteva mancare una ricetta classica come il tiramisù. Per renderlo fresco e adatto all’estate, sostituisci il caffè caldo con il caffè freddo. Prepara la crema con mascarpone, uova e zucchero, quindi inzuppa i savoiardi nel caffè freddo e crea uno strato di biscotti in una coppa. Spalma sopra uno strato di crema e continua a alternare i due strati finché non riempi completamente la coppa. Lascia in frigorifero per almeno 2 ore prima di servire. Questo tiramisù fresco e leggero sarà una vera delizia per i tuoi ospiti.

Preparare dolci estivi fatti in casa è più semplice di quanto si possa pensare. Con pochi ingredienti e un po’ di pazienza, potrai gustare questi spuntini freschi e leggeri senza dover ricorrere alla gelateria.