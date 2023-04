Descrizione

Il banana bread light senza burro è un dolce soffice e profumato, perfetto per la colazione o la merenda. È semplicissimo da preparare e ideale da servire come alternativa leggera e senza lattosio al classico banana bread americano, che nella sua versione originale viene preparato con il burro. La nostra ricetta prevede l’utilizzo di ingredienti semplici e genuini, come farina, zucchero di canna e uova, a cui si aggiungono la granella di noci e la purea di banane mature, che rende l’impasto soffice e umido. Il risultato è un banana bread morbido e goloso, perfetto anche per la merenda dei più piccoli.