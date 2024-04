Descrizione

Volete preparare una frittata di verdure leggera e saporita, senza accendere il forno e utilizzando pochissimo olio? Provate la nostra frittata di zucchine in friggitrice ad aria: rispetto a una classica frittata in padella o cotta al forno, risparmierete tempo, energia e potrete gustare in meno di 30 minuti una frittata vegetariana irrestitibilmente sfiziosa, croccante in superficie e morbida all’interno.