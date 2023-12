Quali sono i migliori ristoranti di Berlino in cui mangiare lo stinco di maiale? Ecco alcuni locali in cui provare il piatto tipico.

Quali sono i migliori ristoranti di Berlino in cui andare a mangiare lo stinco di maiale (o Schweinshaxe)? Se ci si trova nella capitale tedesca, è impossibile non assaporare almeno una volta le specialità tipiche del posto. Ecco cinque locali in cui gustare la caratteristica pietanza.

Dove mangiare lo stinco di maiale a Berlino: i ristoranti migliori

Friedrichshain

Turisti e residenti che desiderano godersi una birra di qualità e del buon cibo tradizionale tedesco possono recarsi da Bräustübl Friedrichshain. Il locale propone ai clienti piatti tipici e sostanziosi come appunto lo Schweinshaxe ossia il famoso stinco di maiale alla bavarese. Inoltre, è molto apprezzata la selezione di birre tedesche presenti in menù.

Augustiner am Gendarmenmarkt

Augustiner am Gendarmenmarkt è noto per essere uno dei migliori locali in cui mangiare il tipico stinco di maiale a Berlino. Il ristorante serve piatti caratteristici del capoluogo tedesco in porzioni sempre abbondanti. Tra le specialità della casa, poi, ci sono i wurstel e le salsicce di Norimberga con crauti e purè di papate. Molto apprezzate anche le birre.

Zur Letzten Instanz

Presso il ristorante Zur Letzten Instanz, è possibile gustare i piatti tipici della gastronomia berlinese e tedesca. Tra i piatti più apprezzati c’è lo stinco di maiale arrosto, accompagnato con salsa agrodolce e patate arrosto ricomposte. Lo Schweinshaxe è servito anche nella versione bollita. In menù, poi, ci sono altri piatti della tradizione come il fegato di vitello. La location è situata nei pressi di Alexander Platz e pare sia stata frequentata, a suo tempo, da personaggi come Napoleone, Beethoven e Angela Merkel.

Zur Haxe

Un altro ristorante estremamente apprezzato dai turisti a Berlino è Zur Haxe. Oltre allo stinco di maiale molto abbondante ed estremamente apprezzato, gli avventori decantano le lodi anche di altri piatti come gulasch, strudel, anatra, pollo con salsa alle prugne, cavolfiori e patate duchessa o, ancora, filetti di maiali con spinati e crocchette.

Treffpunkt Berlin

Incredibili zuppe, patate cucinate e proposte in svariate ricette tutte gustosissime, ottime birre. È quanto è possibile assaporare da Treffpunkt Berlin. Presso il locale, dagli interni suggestivi e caratteristici, si possono mangiare pietanze tipiche della tradizione tedesca. Tra i piatti più apprezzati ci sono l’immancabile stinco di maiale, le polpette e lo strudel di mele.