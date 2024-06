Siete a Bologna, e volete mangiare in un posto economico? Scoprite dove mangiare spendendo poco

A Bologna, una delle città italiane più visitate e affollate, avrete l’opportunità di provare piatti tipici locali come tortellini e tagliatelle con ragù alla bolognese e tigelle, ma a basso prezzo. Ecco dove mangiare a Bologna spendendo poco.

Dove mangiare a Bologna spendendo poco: 5 posti da provare

Siete a Bologna e volete assaggiare i piatti tipici locali, ma senza spendere troppo? Scoprite in questo articolo i 5 posti e osterie dove mangiare a Bologna, dal centro alla “periferia” ma spendendo poco.

Osteria Broccaindosso

All’Osteria Broccaindosso potrete mangiare quello che preferite, ma a costo molto ridotto. Dai primi piatti come il ragù alla bolognese ai tortellini in brodo. Tra i secondi ci sono la tagliata, carpaccio di manzo, un filetto alla griglia o la classica cotoletta alla bolognese. La scelta del menu è davvero variegata, ma non supera i 15 euro circa a piatto.

Osteria dell’Orsa

All’Osteria dell’Orsa, locale storico di Bologna dove si possono ordinare tutti i grandi piatti tipici della tradizione bolognese, è buono un po’ tutto dalle tagliatelle al ragù, agli gnocchi farciti, ai ravioli ripieni. I prezzi sono informali e mai cari.

Merlino – Il Mago della Farina

A Bologna in via Ercolani c’è questo piccolo locale potrete mangiare le tagliatelle al ragù classiche ma molto buone, così come la pasta fresca. E ancora gli antipasti fritti, la pizza, secondi e contorni di stagione. Il tutto a costi ragionevoli.

Le golosità di Nonna Aurora

Qui la cucina è perlopiù tradizionale, le porzioni sono abbondanti ed i prezzi sono economici. Per questo trovare un posto a Le golosità di Nonna Aurora non è sempre facile quindi è meglio prenotare in anticipo.

Osteria Bottega

E infine all’Osteria Bottega si consiglia di mangiare salumi e formaggi, dal culatello di Zibello, al lonzino di maiale nero, al lardo di montagna di maiale nero. Ottime anche le tagliatelle bianche al culatello di Zibello e i tortellini con brodo di cappone, ma il prezzo dei piatti non è mai eccessivo.