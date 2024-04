Migliori street food di Londra: dove trovarli e cosa mangiare

Londra è una città dinamica e multiculturale: scoprite i luoghi migliori dove mangiare street food tipico, per entrare in contatto con la cultura locale.

Londra è una città molto dinamica, aperta e multiculturale e che quindi è ben influenzata da tradizioni e usanze provenienti da molti diversi.

Sotto questo punto di vista, viene influenzata anche la sua cucina, sempre internazionale e ricca di varietà. Una cosa che va moltissimo in questa città è sicuramente lo street food, veloce e succulento mette sempre d’accordo tutti.

Migliori street food di Londra

Curiosi di sapere dove assaporare fish and chips, Yorkshire Pudding, burritos, così da entrare nel vivo della vita e della cultura londinese? Leggete l’articolo per scoprire i luoghi migliori!

Borough High Street

Borough High Street è il mercato più antico e autentico di tutta Londra, che prende vita nel 1756. Passeggiate tra le bancarelle del posto e lasciatevi affascinare da cibi golosi e provenienti da tutto il mondo, da mangiare comodamente in piedi, tra una chiacchera e l’altra.

Camden Market

Non solo mercato culinario, Camden Market offre un’esperienza unica nel suo genere: prodotti artigianali, cibi gustosi e oggetti interessanti è tutto quello che troverete in questo mercato magico, perfetto per intraprendere un dialogo con culture diverse.

Old Spitalfields Market

Vestiti, pezzi di artigianato, oggettistica stravagante: il tutto abbinato a street food strepitosi, non c’è niente di meglio!

Il mercato è al coperto ed è aperto tutti i giorni, a colazione, pranzo e cena, quindi sbizzarritevi!

Portobello Road Market

Portobello Road Market è un mercato all’aperto, si sviluppa proprio lungo un vialone, dove bancarelle stravaganti vendono pezzi assurdi come bigiotteria, poster, cd, borse e vestiti di seconda mano, oggetti d’arredamento, souvenir di Londra e della famiglia reale e tantissimo altro.

Soffermatevi anche negli stand che vendono prodotti culinari tipici, per assaporare e non solo guardare le bellezze che Londra ha da offrire.

