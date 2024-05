Sei a Parigi, la meta prediletta dai turisti del mondo, e non puoi non assaggiare la gustosa fonduta, tipica parigina. Se siete alla ricerca dei ristoranti più buoni dove mangiare fonduta, questo è l’articolo che fa per voi! Scopri i migliori posti dove mangiare il formaggio fuso

Dove mangiare la fonduta a Parigi: guida ai migliori posti

La fondue, ossia fonduta, è uno dei piatti più amati e tipici dai francesi, soprattutto nella Savoia, anche se le sue origini arrivano dalla Svizzera. Questa specialità si adatta perfettamente alle fredde serate d’inverno da vivere in famiglia o in compagnia di amici. Siete a Parigi e non sapete dove andare a mangiarla? Scoprite la guida ai posti più buoni.

Le Refuge des Fondus Montmartre

E’ il pioniere della fonduta a Parigi: Le Refuge des Fondus Montmartre nell’omonimo quartiere parigino in rue des Trois Frères. L’atmosfera? Unica. La fonduta? Abbondante. Premete la bottiglia di antipasto e il formaggio scorrerà a fiumi. Il menu è appunto invariato: un piatto di amuse-bouche, una fonduta savoiarda o borgognona, una bottiglia di vino rosso o bianco e un dessert fatto in casa. Il tutto a 29 euro a persona.

Le Chalet Savoyard

Questo ristorante è il punto di riferimento per provare la fondue, ma anche la raclette. Una vera istituzione, in 58 Rue de Charonne, in un locale rivestito in legno. Nel menu oltre alle pietanze tipiche locali ci sono anche opzioni alimentari senza glutine, piatti vegani e anche vegetariani. Secondo i turisti, e anche i parigini, a Le Chalet Savoyard proverete tra le fondute più buone della città.

Les Fondus de la Raclette Paris

Alla 107 avenue Parmentier troverete questo ristorante tipico locale dove gustare una buonissima fonduta, tra i piatti a disposizione e quelli maggiormente noti nel suo menu. Il locale è abbastanza piccolo per cui vi conviene prenotare presto ma davvero carino. Dalla fondue, alla raclette, alla carne alla griglia, fino alla zuppa di cipolle tutto è davvero di ottima qualità.

Pain Vin Fromage

Nel cuore della capitale, nel Marais, si trova il ristorante Pain Vin Fromage che come si capisce dal nome eccelle nel cucinare formaggi, come la fonduta. Una cucina gustosa con prodotti freschi, camembert arrosto, piatti di salumi, fonduta savoiarda, e tanti e diversi tipi di pane che fanno da accompagnamento. A tutto questo si abbina la carta dei vini, selezionati dal loro enologo.

La Jacobine

Alla 59 rue Saint Andre des Arts Passage c’è La Jacobine con la sua cucina tradizionale francese, con qualità cibo prezzo ottimo. Tra i piatti must della loro cucina c’è appunto la fondue, con pane vicino.

L’Artiste

Il menu della casa L’Artiste è stato accuratamente elaborato dal loro chef, per il piacere di degustazione. Nel menu troviamo la fonduta di formaggio, la zuppa del giorno e la specialità dello chef, alla 27 Rue Gabrielle, Paris.