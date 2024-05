La pasta e patate, con aggiunta di provola, è un piatto tipico locale della città di Napoli. Primo piatto povero della tradizione partenopea, fatto di pochi ingredienti di facile reperibilità e ricco di sapore e gusto, è amatissimo dai più.

Se vi trovate, o siete diretti a Napoli, è impossibile andar via senza aver provato la buonissima pasta e patate! Scoprite in questo articolo la nostra guida ai locali, ristoranti e trattorie più consigliate dove assaggiarla.

Dove mangiare pasta e patate a Napoli: guida ai migliori ristoranti

La pasta e patate, con o senza provola, è il piatto tipico di Napoli a cui nessun napoletano potrebbe rinunciare ma neanche voi dovreste farlo. Preparato con un soffritto di carota, sedano e cipolla, patate tagliate a cubetti, qualche pomodorino, sale e pepe quanto basta. E poi pasta “mischiata”, provola, Parmigiano grattugiato, una crosta di formaggio, un pezzetto di cotenna di prosciutto e fondamentale la cottura lenta a “riposo”, per farla diventare “azzeccosa”, come si dice a Napoli. Ecco la guida ai migliori posti e ristoranti dove mangiare pasta e patate nella città partenopea.

Mimi alla Ferrovia

Gestito dalla famiglia Giugliano la trattoria Mimì alla Ferrovia si raggiunge facilmente dalla Stazione Centrale Garibaldi di Napoli. Con oltre 80 anni di storia Mimì è eccezionale nella pasta e patata con provola rigorosamente cucinata con pasta mista “mischiata”. Ma non solo. Qui regna la cucina tradizionale napoletana come o’ peperon ‘mbuttunato (ripieno), gli spaghetti con le vongole veraci, il baccalà fritto, le polpette al ragù. Tutto questo si trova, e si gusta, in via A. D’Aragona, 19 Napoli.

Da Nennella

Dal 1949 nel cuore dei Quartieri Spagnoli, dove ora però non c’è più la storica sede, si trovava la trattoria da Nennella, colosso della cucina napoletana in pieno centro. Ingredienti genuini, classici, non può mancare la pasta e patate con provola, pancetta, pomodorini, basilico e pecorino romano. E perché non aggiungere le buonissime polpette al ragù. Ora la sede è a piazza Carità, n.22.

La Locanda Gesù Vecchio

Si tratta di un’altra trattoria tipica della cucina napoletana dai piatti più tradizionali che rispettano le ricette originali. Qui potrai assaggiare varie pietanze tra cui mozzarella in carrozza, la zuppa di fagioli e scarole, gli ziti alla genovese e la rinomata pasta mista con patate e provola. Gustosissima, tra le più buone che mangerete: in via Giovanni Paladino.

Osteria della Mattonella

Quest’osteria napoletana, in via G. Nicotera, 13 offre un ricco menu tradizionale partenopeo dai crocchè di patate alla pasta liscia alla genovese e ovviamente la patate con provola e (abbondante) Parmigiano grattugiato. Come secondi, invece, super consigliato il polpo alla luciana e la braciola al ragù.

Ieri, Oggi e Domani

Ieri, Oggi e Domani è un ristorante apprezzato da molti, turisti e non, la cui insegna è dedicata all’omonimo film diretto da Vittorio De Sica del 1963, premio Oscar nel 1965. Potrai assaggiare qui tanti piatti, tra cui la famigerata pasta con patate e provola, il tutto spendendo poco. Non vi resta che scegliere, le opzioni sono diverse, ma tutte accomunate dalla bontà dei piatti.