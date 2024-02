In questo articolo, vi illustriamo alcuni locali in cui mangiare il kebab a Budapest, una città dalla tradizione culinaria estremamente ricca con influenze da tutto il mondo.

La tradizione culinaria della città di Budapest è un mix unico fatto di influenze turche, tedesche, ungheresi e molte altre ancora. Dunque, possiamo dire che l’offerta culinaria di questa città è davvero infinita: vi sono infatti locali per tutti i gusti e tutti i prezzi in grado di lasciarvi l’imbarazzo della scelta. Tra le pietanze più diffuse nella città, in particolare, troviamo il kebab, un piatto di origine turca a base di carne di montone o di agnello arrostita. Ma quali sono i migliori locali in cui poter mangiare il kebab a Budapest? Eccone alcuni.

Dove mangiare il kebab a Budapest: ecco i locali da non perdere

Szeráj Turkish Restaurant

Al civico 13 di Szent István krt., troviamo Szerái Turkish Restaurant. Si tratta di un ristorante normalmente molto frequentato a tarda notte, in cui poter mangiare bene con ottimo rapporto qualità-prezzo. Il menù, offre una vasta selezione di piatti di origine turca, dal famoso kebab, alle insalate, alle zuppe. Inoltre, potrete usufruire del loro servizio di asporto, o se preferite e il tempo lo permette, potrete gustare i loro deliziosi piatti presso il ristorante nella piacevole terrazza all’aperto.

Star Kebab Turkish Fast-food

Situato in Teréz krt. 62, troviamo invece lo Star Kebab Turkish Fast-food. Si tratta di uno dei ristoranti preferiti da cittadini e visitatori di Budapest, che si è saputo distinguere per il suo cibo delizioso e il servizio estremamente cordiale. Il menù offre una grande varietà di piatti, tra cui i protagonisti in assoluto del fast-food turco, il kebab. Gli ingredienti e le carni sono di altissima qualità e preparate con grande amore e passione. Da provare!

Mazel Tov

Ubicato in Akácfa u. 47, troviamo poi il ristorante-caffé Mazel Tov. Si tratta di un locale che è allo stesso tempo uno spazio culturale. L’ambiente è alla moda, e gli spazi sono ampi e luminosi. Il menù è molto vario e offre dagli snack da bar, ai panini, kebab, ai taglieri di carne accompagnati da birre e altre bevande. I prezzi sono abbastanza alti, ma l’ambiente alla moda e rilassato e il buon cibo valgono davvero la pena!

Titiz Turkish Restaurant

All’indirizzo Bajcsy-Zsilinszky út 60, troviamo infine il Titiz Turkish Restaurant. Si tratta di un ristorante turco altamente raccomandato e frequentato da turisti e locali. Il locale offre cibo delizioso di origine turca e un servizio al cliente impeccabile. In particolare, questo ristorante è noto per il doner di pollo e il tè turco. Dunque, se siete alla ricerca di un’esperienza culinaria indimenticabile e in piena atmosfera turca a Budapest, il Titz è il locale perfetto per voi!