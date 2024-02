I Moules Frites sono un pietanza tipica del Belgio Si tratta di un piatto semplice, costituito da cozze accompagnate da patatine fritte. In questo articolo, illustriamo i ristoranti in cui poter assaggiare i migliori Moules Frites in Belgio.

I Moules Frites sono un pietanza tipica del Belgio e in particolare della città di Lille. Si tratta di un piatto semplice, costituito da cozze bollite o cucinate nel burro o nel brodo o nel vino, accompagnate da patatine fritte. Ma quali sono i ristoranti dove poter assaggiare i migliori Moules Frites in Belgio? Scopriamolo insieme!

Dove mangiare i migliori Moules Frites in Belgio: i ristoranti da non perdere

L’industrie

Al numero 6 di Rue Saint-Gilles, nella città di Liegi, troviamo il ristorante L’Industrie. Si tratta di un locale storico in piena atmosfera anni ’50-’60. Il locale è famoso per servire grandi casseruole di moules da 600 gr o un 1kg. Inoltre, la qualità delle cozze è eccezionale e i prezzi sono davvero moderati. Da provare!

La Digue

Al 37 di Rue di Grand Central, nel pieno centro di Charleroi, troviamo il ristorante La Digue. Si tratta di un ristornate storico considerato un vero e proprio monumento della città. Il ristorante offre una grandissima varietà e qualità di Moules Frites in casseruole di varie dimensioni.

Chez Bouboule

In Rue Adolphe Sax 34 troviamo il ristorante Chez Bouboule “le roi des Moules”. Il locale è ubicato nella città di Dinat in un posto incantevole. È infatti affacciato direttamente sulla Mosa e a pochissima distanza dalla Collegiata di Dinat, la chiesa che disegna lo skyline della città. In questo ristorante potrete gustare deliziose Moules frites accompagnate da un bel bicchiere di birra Leffe, la birra autoctona per eccellenza.

Chez Léon

Situato al numero 18 di Rue de Bouchers a Bruxelles, troviamo il ristorante Chez Léon. Si tratta di una vera e propria istituzione della città e della sua storia. Il ristorante è a conduzione familiare e fu fondato alla fine del XIX secolo, ma ancora oggi è frequentato da moltissimi cittadini e turisti. Il locale è molto accogliente e presenta sale e arredamenti di diverso tipo. Il servizio e la qualità del cibo sono ottimi. Ma ricordate sempre di prenotare se non volete perdere l’occasione di assaggiare le loro Moules Frites!