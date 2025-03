Una festa indimenticabile per un compleanno speciale

Edith Hill, una donna di 106 anni, ha dimostrato che l’età è solo un numero. Per il suo compleanno, avvenuto il 3 marzo, ha organizzato una festa straordinaria, attirando l’attenzione di tutto il mondo, incluso Re Carlo III d’Inghilterra. La sua richiesta era semplice ma toccante: ricevere un biglietto d’auguri per ogni anno della sua vita. E così è stato, con oltre 300 biglietti d’auguri provenienti da ogni angolo del pianeta, rendendo il suo giorno ancora più speciale.

Un segreto di longevità: cioccolato e indipendenza

Edith non è solo una centenaria, ma una vera e propria icona di vitalità. La sua passione per il cioccolato è ben nota, e lei stessa afferma che il segreto della sua longevità risiede nella sua indipendenza e nel suo amore per i dolci. “Essere indipendente, mangiare tanto cioccolato e fare festa: ecco il mio segreto della longevità”, ha dichiarato con un sorriso. Nonostante la sua predilezione per le barrette di cioccolato al latte, ha condotto una vita sana, evitando vizi come il fumo e l’alcol.

Una vita di resilienza e dedizione

Nata nello Yorkshire, Edith ha vissuto attraverso eventi storici significativi, tra cui la Seconda Guerra Mondiale. Ha lavorato come segretaria per tutta la vita, dimostrando una dedizione straordinaria al suo lavoro. Solo dopo aver compiuto 100 anni, è entrata in una casa di cura, dove continua a ricevere assistenza solo quando necessario. La sua nipote di 86 anni la descrive come una persona affettuosa e gentile, confermando che Edith è “davvero una su un milione”. La sua vita è un esempio di resilienza e positività, e la sua storia continua a ispirare molti.