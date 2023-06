Descrizione

Amate preparare marmellate e confetture in casa con la frutta fresca di stagione? Provate la deliziosa marmellata di amarene senza zucchero: una conserva semplice e genuina che mantiene inalterato il sapore autentico delle ciliegie. Potete conservarla in dispensa e consumarla in ogni periodo dell’anno, quando avrete nostalgia dell’estate. Potete utilizzarla per farcire torte, crostate o brioche, ma anche gustarla a colazione spalmata sulle fette biscottate o sul pane.