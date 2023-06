Descrizione

I fagiolini gratinati al forno senza besciamella sono una ricetta sfiziosa e saporita, ideale da portare in tavola in qualsiasi occasione. Se non sapete come condire i fagiolini lessati e volete optare per un contorno rustico che piaccia a tutta la famiglia, questa è la ricetta ideale. Per preparare questo piatto occorrono pochissimi ingredienti, tra cui scamorza (potete sostituirla con provola o mozzarella), parmigiano e pangrattato, che nell’insieme contribuiscono a creare uno sformato filante, dalla superficie dorata e croccante. Cuoriosi di provarli? Seguite passo dopo passo la nostra ricetta!