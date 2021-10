Descrizione

Il pasticcio di patate e cavolo nero è un gustoso sformato vegetariano ideale da portare in tavola come piatto unico invernale. Se avete a disposizione un mazzetto di cavolo nero e non volete preparare la solita zuppa alla toscana, questa è la ricetta che fa per voi: semplice e sfiziosa allo stesso tempo, una vera delizia per grandi e piccoli.