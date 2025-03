Un evento dedicato alla salute e al benessere

Dal 17 al 23 marzo, Milano ospiterà il Festival della Prevenzione, un’importante iniziativa promossa dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Questo festival, giunto alla sua seconda edizione, si propone di sensibilizzare la popolazione sui temi della salute e della prevenzione, attraverso una serie di eventi che si svolgeranno in diverse location della città. Con oltre 39 appuntamenti, 17 location e la partecipazione di più di 75 relatori, l’evento si preannuncia ricco di contenuti e opportunità per tutti.

Temi centrali del festival

Il festival si concentrerà su cinque capisaldi della prevenzione: alimentazione, movimento, benessere mente-corpo, contrasto delle dipendenze e diagnosi precoce. Questi temi saranno affrontati attraverso conferenze, workshop e attività pratiche, rendendo l’evento accessibile a tutti, anche a coloro che si trovano in situazioni di marginalità sociale. È prevista anche un’attenzione particolare alle fasce più deboli della popolazione, con visite e incontri di sensibilizzazione in luoghi come il carcere di San Vittore.

Un programma ricco di esperienze

Il programma del festival include una varietà di esperienze pratiche, come cooking class e showcooking di piatti salutari, sessioni di yoga e attività sportive all’aperto. Inoltre, dal 21 al 23 marzo, saranno disponibili visite ed esami di diagnosi precoce per diversi tipi di tumori, tra cui quelli al seno e alla prostata. Queste attività non solo offriranno informazioni preziose, ma permetteranno anche ai partecipanti di mettere in pratica i principi della prevenzione nella loro vita quotidiana.

Collaborazioni e supporto istituzionale

Il festival è patrocinato da importanti istituzioni, tra cui l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e la Regione Lombardia. La presenza di esperti del settore, come oncologi, epidemiologi e nutrizionisti, garantirà un alto livello di competenza e professionalità durante gli eventi. Inoltre, il festival avrà il supporto di numerosi partner, tra cui Novartis e diverse realtà locali, che contribuiranno alla realizzazione di questa iniziativa.