Un secondo piatto raffinato, ideale per pranzi in famiglia e occasioni speciali.

Ingredienti e preparazione del filetto di manzo in crosta

Il filetto di manzo in crosta è un piatto che unisce eleganza e sapore, perfetto per pranzi in famiglia o cene speciali. La ricetta che vi proponiamo è arricchita da un delizioso strato di cipolle caramellate e una crema di sedano rapa, che conferisce un tocco di originalità. Per preparare questo piatto, avrete bisogno di ingredienti freschi e di alta qualità.

Preparazione delle cipolle caramellate

Iniziate sbucciando e affettando le cipolle. In una padella, sciogliete 40 g di burro e aggiungete le cipolle, facendole ammorbidire per circa un minuto. Sfumate con un po’ di Cognac e abbassate il fuoco. Aggiungete un pizzico di sale e lasciate cuocere per 15-20 minuti. Per esaltare il sapore, unite 2 cucchiai di aceto balsamico e 1 cucchiaio di salsa di soia, continuando la cottura fino a quando le cipolle non saranno quasi disfatte. Una volta pronte, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

Preparazione del filetto di manzo

Prendete il filetto di manzo e ungetelo con un filo d’olio. Salatelo e pepatelo, quindi cospargetelo con un trito di erbe aromatiche a piacere, come rosmarino, salvia, maggiorana e timo. Rosolate il filetto in una padella rovente per circa 5-6 minuti, girandolo su tutti i lati. Una volta rosolato, lasciatelo raffreddare e spennellatelo con un po’ di senape.

Assemblaggio e cottura

Stendete la pasta sfoglia su una superficie piana, unendo due fogli per formare una base ampia. Al centro, create uno strato di cipolle caramellate, adagiatevi sopra il filetto e copritelo con altre cipolle. Richiudete la sfoglia intorno al filetto, sigillando bene i lati. Incidete la superficie della pasta con tre tagli e spennellatela con un uovo sbattuto. Cuocete in forno preriscaldato a 180 °C per 20 minuti, poi aumentate la temperatura a 190 °C e continuate la cottura per altri 10 minuti.

Crema di sedano rapa e porri fritti

Per accompagnare il filetto, preparate una crema di sedano rapa. Pulite il sedano rapa, tagliatelo a pezzetti e lessatelo in acqua salata per 10-12 minuti. Scolatelo e frullatelo con 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, 60 g di olio extravergine e un mestolo della sua acqua di cottura fino a ottenere una consistenza cremosa. Per i porri fritti, puliteli e tagliateli in striscioline. Infarinateli nella farina di riso e friggeteli in olio caldo fino a doratura. Salateli alla fine.

Una volta sfornato il filetto, lasciatelo riposare per almeno 15 minuti prima di affettarlo. Servitelo con la crema di sedano rapa e i porri fritti per un piatto che conquisterà tutti.