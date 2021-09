Descrizione

Le chips di barbabietola sono un delizioso finger food croccante e saporito, ideale da gustare come snack tra un pasto e l’altro o servire come aperitivo con delle salse fatte in casa. Questa sfiziose chips cotte al forno sono un’alternativa sana e leggera alle classiche patatine confezionate, ottime da proporre anche ai bambini che solitamente non amano le verdure.