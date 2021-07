Descrizione

In estate, l’idea di pranzare con una focaccia farcita è davvero allettante: pratica, veloce e ricca di gusto, è perfetta da portare in ogni dove, anche al mare o in ufficio. Il massimo si ottiene abbinando a un buon impasto lievitato degli ingredienti genuini, dal sapore e profumo mediterraneo, come melanzane, pomodoro e formaggio filante. Tre ingredienti, una sola ricetta, tre le più amate da grandi e piccini: la parmigiana. Sorprendete i vostri ospiti servendo la deliziosa focaccia ripiena alla parmigiana: è perfetta anche come antipasto o stuzzichino per l’aperitivo!