La guida di Forbes: un’iniziativa controversa

Negli ultimi anni, Forbes ha cercato di affermarsi nel panorama gastronomico con iniziative ambiziose, ma la recente guida ai “100 ristoranti & co. innovativi 2025” ha sollevato un polverone. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha messo in luce una serie di problematiche legate alla selezione dei ristoranti, rivelando che alcuni ristoratori sono stati contattati per partecipare a questa guida dietro pagamento di una somma considerevole. Questo ha portato a interrogarsi sull’integrità e sull’autenticità della guida stessa.

Le accuse di Selvaggia Lucarelli

Lucarelli ha ricevuto la segnalazione di un ristoratore che ha dichiarato di essere stato avvicinato da Marco Gemelli, direttore della guida, con una proposta di inserimento a pagamento. La cifra richiesta era di duemilacinquecento euro più IVA, una pratica che ha sollevato interrogativi sull’etica della selezione. La giornalista ha contattato Gemelli per chiarire la situazione, ma le sue risposte sono state evasive e poco convincenti. Gemelli ha affermato che la selezione non si basava solo sul pagamento, ma che i ristoranti dovevano anche rispettare criteri di qualità e innovazione.

Il conflitto d’interessi e la trasparenza

Un altro aspetto controverso riguarda il fatto che Gemelli, oltre a dirigere la guida, funge anche da ufficio stampa per alcuni dei ristoranti inclusi. Questo solleva ulteriori dubbi sulla trasparenza dell’operazione e sulla possibilità di conflitti d’interesse. Il direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi, ha ammesso che era stato richiesto a Gemelli di raggiungere un budget per la pubblicazione, ma ha minimizzato l’importanza di chiarire che si trattava di un’operazione commerciale. La mancanza di trasparenza in questo processo potrebbe danneggiare la reputazione di Forbes nel settore gastronomico.

Implicazioni per il futuro di Forbes

La guida ai ristoranti di Forbes, pur essendo un’iniziativa legittima, ha messo in evidenza una serie di “errori di comunicazione” che potrebbero avere ripercussioni sulla credibilità della testata. In un mondo in cui la trasparenza e l’integrità sono sempre più richieste dai lettori, Forbes dovrà affrontare le conseguenze di questa controversia. La fiducia del pubblico è fondamentale, e la percezione di un’operazione commerciale mascherata da guida gastronomica potrebbe allontanare i lettori e i ristoratori più rispettabili.