Un nuovo capitolo per Franchino Er Criminale

Franchino Er Criminale, noto gastro-youtuber, ha deciso di fare il grande passo aprendo un’osteria a Torino, intitolata ‘Senza Pretese’. Questo locale rappresenta un’importante novità per la scena gastronomica torinese, che si arricchisce di un’offerta di cucina romana autentica. Franchino, il cui vero nome è Alessandro, ha scelto di portare la sua passione per il cibo e la convivialità direttamente nel cuore della città, creando un ambiente accogliente e informale.

Un menù ricco di sapori romani

Il menù di ‘Senza Pretese’ è un omaggio alla tradizione culinaria romana, con piatti iconici come l’amatriciana, la coda alla vaccinara e il pollo alla cacciatora. Non mancano le specialità come i supplì e il classico ‘ajo, ojo e peperoncino’. I prezzi sono accessibili, con piatti che partono da 2,50 euro per un supplì fino a 15 euro per i secondi. Inoltre, il locale offre una selezione di birre provenienti da birrifici romani e non, per accompagnare al meglio i piatti serviti.

Un ambiente conviviale e accogliente

‘Senza Pretese’ si presenta come una birreria con cucina, dotata di un dehors esterno, anche se quest’ultimo non è ancora operativo. L’atmosfera è informale e accogliente, perfetta per chi desidera gustare un buon pasto in compagnia. Franchino ha dichiarato di voler mantenere un approccio autentico, evitando di promuovere eccessivamente il locale sui social media. Il suo obiettivo è far sì che i clienti vengano per la qualità del cibo e non per la notorietà del suo nome.

Collaborazioni e amicizie nel mondo della gastronomia

Un elemento interessante di questa nuova avventura è la collaborazione con lo chef Andrea Larossa, stellato Michelin, che ha stretto un’amicizia con Franchino. Insieme, hanno condiviso momenti in cucina, creando un legame che promette di arricchire ulteriormente l’offerta gastronomica del locale. La presenza di un chef di alto calibro come Larossa non può che aumentare l’aspettativa attorno a ‘Senza Pretese’, rendendo il locale un punto di riferimento per gli amanti della cucina romana a Torino.

Un futuro promettente per ‘Senza Pretese’

Con l’apertura di ‘Senza Pretese’, Franchino Er Criminale si lancia in una nuova avventura, portando la sua visione gastronomica a Torino. La città, già nota per la sua ricca tradizione culinaria, si prepara ad accogliere questo nuovo locale, che promette di offrire un’esperienza autentica e gustosa. Sarà interessante vedere come il pubblico reagirà a questa proposta e se le idee innovative di Franchino riusciranno a conquistare i cuori e i palati dei torinesi.