Un piatto tradizionale del Piemonte

I friciulin sono una specialità gastronomica del Piemonte, un piatto che racchiude la tradizione culinaria di questa regione. Queste polpette, preparate con spinaci o erbe selvatiche e formaggio, possono essere servite sia come antipasto che come secondo piatto. La loro versatilità e il sapore unico le rendono un’opzione irresistibile per ogni occasione.

La storia dei friciulin

La ricetta dei friciulin è legata a ricordi affettuosi, come racconta lo chef Giovanni Ruggieri, che ha appreso l’arte della cucina dalla nonna Rosette, di origini austriache. «Preparavamo insieme i friciulin, utilizzando le erbe spontanee che trovavamo nei campi», ricorda Ruggieri. Le erbe come tarassaco, luppolo e crescione erano ingredienti comuni, rendendo ogni piatto unico e legato alla stagionalità.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i friciulin, è fondamentale che gli spinaci o le erbe utilizzate siano ben asciutti. La ricetta prevede l’uso di patate, parmigiano e tuorli d’uovo, che vengono mescolati con gli spinaci per creare un composto omogeneo. La preparazione richiede attenzione e cura, ma il risultato finale è un piatto che conquista al primo assaggio. I friciulin possono essere fritti in burro e olio, creando una crosticina dorata e croccante, perfetta per accompagnare una crema di spinaci.

Il tocco dello chef

Giovanni Ruggieri, classe 1984, è un cuoco di talento che ha saputo unire le sue radici multiculturali alla tradizione piemontese. Dopo aver lavorato con chef stellati, ora coordina il ristorante sociale L’orto in cucina a Novara, dove i ragazzi con disabilità imparano a cucinare. La sua passione per la cucina si riflette nei piatti che propone, come i friciulin, che non sono solo un pasto, ma un’esperienza che racconta storie e tradizioni.

Un piatto da condividere

I friciulin sono perfetti per essere condivisi in compagnia, accompagnati da un buon vino piemontese. Che si tratti di una cena informale o di un pranzo in famiglia, queste polpette portano in tavola il calore e l’autenticità della cucina tradizionale. Non dimenticate di provare anche altre ricette dello chef Ruggieri, come il tonno di coniglio o i tajarin al burro di montagna, per un menù piemontese completo.