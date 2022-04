Frittata al forno: ricetta semplice, gustosa e vegetariana

Descrizione

La frittata al forno è una variante più semplice, leggera e veloce, della classica frittata di uova cotta in padella. Se non avete tempo di stare ai fornelli, questa alternativa facile e veloce è l’ideale. Non dovrete fare attenzione alla cottura per evitare che si bruci, tantomento girarla: vi basterà miscelare gli ingredienti, versare la pastella all’interno di uno stampo e lasciare che il forno faccia il suo lavoro. Ottima da gustare sia calda che fredda: questa frittata al forno con panna, parmigiano e prezzemolo è un’autentica delizia per grandi e piccini!