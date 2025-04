Ingredienti per la frittata con cime di rapa e scamorza

Per preparare una frittata con cime di rapa e scamorza per 4-6 persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di cime di rapa

150 g di scamorza

8 uova

70 g di pecorino grattugiato

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 spicchio d’aglio

Peperoncino a piacere

Sale q.b.

Preparazione della frittata

Iniziate la preparazione della frittata mondata le cime di rapa e tagliandole grossolanamente. In una padella antiaderente, scaldate 2 cucchiai di olio con uno spicchio d’aglio e peperoncino a piacere. Aggiungete le cime di rapa e fatele appassire a fuoco vivace per circa 10 minuti. Una volta cotte, eliminate l’aglio e lasciate intiepidire.

In una ciotola, rompete le uova e unite il pecorino grattugiato e un pizzico di sale. Sbattete bene il composto fino a ottenere una consistenza omogenea. Aggiungete la scamorza tagliata a cubetti piccoli e le cime di rapa, mescolando con cura per amalgamare tutti gli ingredienti.

Cottura della frittata

Riportate a temperatura la padella in cui avete cotto le cime, aggiungendo altri 2 cucchiai di olio. Versatevi il composto di uova e cuocete a fiamma vivace per 2-3 minuti. Successivamente, abbassate il fuoco, coprite con un coperchio e continuate la cottura per altri 5-7 minuti, fino a quando le uova non si saranno rapprese.

Per girare la frittata, utilizzate un piatto e cuocetela dall’altro lato per 3 minuti, alzando leggermente la fiamma. Una volta cotta, trasferitela su un piatto e tamponatela con carta assorbente per rimuovere l’unto in eccesso. Servite la frittata calda o a temperatura ambiente, accompagnata da un contorno di verdure o insalata.

Consigli e varianti

Questa frittata è un piatto versatile che può essere personalizzato in base ai propri gusti. Potete aggiungere altri ingredienti come pomodori secchi, olive o anche un mix di formaggi. Inoltre, per un tocco di freschezza, provate ad accompagnarla con una salsa di yogurt o una vinaigrette leggera. La frittata con cime di rapa e scamorza è perfetta per un pranzo veloce, una cena informale o un picnic all’aperto.