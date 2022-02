Descrizione

La frittata di agretti è un secondo piatto vegetariano, semplice e gustoso, ideale da portare in tavola con l’arrivo della primavera. Gli agretti, anche detti barba di frate, liscari o roscani, sono apprezzati per il loro sapore leggermente acidulo e si contraddistinguono per le foglie lunghe e sottili, simili all’erba cipollina. Richiedono una cottura brevissima e possono essere cucinati con versatilità in mille modi diversi. Provateli sottoforma di frittata, con l’aggiunta di cipolla e parmigiano: è deliziosa sia calda che fredda.