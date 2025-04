Scopri come preparare un secondo piatto leggero e saporito per la tua famiglia.

Ingredienti per il galletto al forno

Per preparare un delizioso galletto al forno con agretti, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

1 galletto (circa 1,5 kg)

100 g di lardo

100 g di pane

2 spicchi d’aglio

1 limone

1 cucchiaino di senape

100 ml di vino bianco

Erbe aromatiche (prezzemolo, timo, rosmarino)

Sale e pepe q.b.

Preparazione del galletto

Inizia aprendo il galletto a libro e appiattendolo con un batticarne. Posizionalo su una teglia rivestita di carta da forno con la parte della polpa rivolta verso il basso. Condisci con sale e pepe a piacere. In un mixer, unisci il lardo e il pane tagliati a tocchetti, l’aglio, la scorza grattugiata di mezzo limone, la senape, il vino bianco e le erbe aromatiche tritate. Frulla fino a ottenere un composto omogeneo.

Rivesti il galletto con il battuto di lardo ed erbe, quindi inforna a 140°C per un’ora. Dopo un’ora, aumenta la temperatura a 200°C e cuoci per ulteriori 15 minuti, fino a quando la pelle non risulterà dorata e croccante.

Preparazione degli agretti

Nel frattempo, prepara gli agretti. Mondate gli agretti e lessateli in acqua bollente salata per circa 2 minuti. Scolali e raffreddali immediatamente in acqua ghiacciata per mantenere il loro colore verde brillante. Condisci gli agretti con olio, sale e succo di limone per esaltare il loro sapore fresco e delicato.

Servire il piatto

Una volta che il galletto è cotto, toglilo dal forno e lascialo riposare per qualche minuto. Servi il galletto caldo accompagnato dagli agretti, creando un piatto colorato e appetitoso. Questo secondo piatto è ideale per una cena in famiglia o per un pranzo primaverile con amici.

Il galletto al forno con agretti non è solo un piatto gustoso, ma anche leggero e ricco di sapori. Provalo e sorprendi i tuoi ospiti con questa ricetta semplice ma raffinata.