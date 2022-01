Descrizione

La gelatina all’arancia è un dolce al cucchiaio molto simile al budino, molto leggero e aromatico, che si prepara con soli tre ingredienti: succo d’arancia appena spremuto, zucchero (potete anche ometterlo, se le arance sono abbastanza dolci) e agar agar in alternartiva alla classica gelatina in fogli. Un dessert freschissimo e invitante, ideale da servire in inverno e perfetto anche per chi segue una dieta senza glutine e senza lattosio.