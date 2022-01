Descrizione

Il rustico di melanzane e patate è un invitante rotolo di pasta sfoglia vegetariano, arricchito con l’aggiunta di formaggio filante. Ottimo da servire come antipasto o proporre come piatto unico durante una cena in famiglia o con gli amici. Scoprite la ricetta e portatelo in tavola appena sfornato: vi conquisterà al primo assaggio!