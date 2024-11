Introduzione alle girelle di pasta al forno

Le girelle di pasta al forno rappresentano un piatto tradizionale della cucina italiana, ideale per chi cerca un pasto ricco e confortante. Questo primo piatto è perfetto per le cene in famiglia o per occasioni speciali, grazie alla sua combinazione di ingredienti semplici ma gustosi. In questa ricetta, esploreremo come preparare le girelle di pasta al forno al prosciutto e fontina, arricchite da funghi champignon, seguendo i consigli dello chef Antonio Guida.

Ingredienti e preparazione

Per preparare le girelle di pasta al forno, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono:

700 g di pasta sfoglia

250 g di prosciutto cotto

200 g di fontina

100 g di funghi champignon

70 g di burro

70 g di farina

10 g di noce moscata

Sale e pepe q.b.

Inizia preparando i funghi: saltali in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio per 3-5 minuti. Questo passaggio è fondamentale per esaltare il loro sapore. Successivamente, prepara la besciamella cuocendo la farina con il burro, aggiungendo il latte freddo e mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa. Profuma con noce moscata e aggiusta di sale.

Assemblaggio delle girelle

Una volta pronti gli ingredienti, è il momento di assemblare le girelle. Scottate le sfoglie di pasta in acqua bollente salata e raffreddatele in acqua fredda. Tagliatele a metà e farcitele con prosciutto e fontina. Spalmate un po’ di besciamella sul fondo di una pirofila e arrotolate le strisce di pasta a formare delle girelle. Sistematele nella pirofila, aggiungendo i funghi e la besciamella rimanente tra i rotolini. Spolverizzate con grana grattugiato e infornate a 190 °C per 25-30 minuti.

Servire e gustare

Dopo aver sfornato le girelle, servitele direttamente nella pirofila per un effetto scenico. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per impressionare i tuoi ospiti. Le girelle di pasta al forno al prosciutto e fontina sono un vero e proprio abbraccio di sapori, ideale per ogni occasione. Non dimenticare di accompagnarle con un buon vino rosso per esaltare ulteriormente il gusto!