Descrizione

Le girelle di pasta sfoglia con zucchine e speck sono un antipasto rustico e saporito, ideale da preparare in vista di un picnic primaverile o di un aperitivo con gli amici. Sono così sfiziose, colorate e invitanti, che potrete servirle con successo anche a Pasqua. Scoprite come prepararle in pochissimi minuti!