Biscotti per la Festa del Papà: ricetta semplice e creativa Come preparare dei deliziosi biscotti per la Festa del Papà: ricetta semplice e veloce a base di pasta frolla per creare dei frollini sfiziosi e originali.

Bignè di San Giuseppe fritti: ricetta per la Festa del Papà Non sapete cosa preparare per la Festa del Papà? Provate la nostra ricetta dei bignè di San Giuseppe fritti, farciti con crema pasticcera alla vaniglia.

Bignè di San Giuseppe al forno: ricetta per la Festa del Papà La ricetta dei bignè di San Giuseppe al forno: deliziosi dolcetti alternativi alle classiche zeppole, ideali da preparare per la Festa del Papà.

Irish coffee con whisky e panna: ricetta deliziosa come al bar Come preparare il tradizionale Irish coffee, cremoso come al bar: la ricetta originale del famoso caffè alcolico irlandese, addizionato con whisky e panna.

Cupcake mimosa: ricetta Bimby per la Festa della Donna Come preparare con il Bimby i soffici e deliziosi cupcake mimosa farciti con crema diplomatica: ricetta per la Festa della Donna, golosa e raffinata.

Macedonia di fragole: ricetta fresca, golosa e primaverile Come preparare in pochissimi minuti la macedonia di sole fragole con zucchero e succo di limone: una ricetta di inizio primavera semplice e golosa.

Cupcake mimosa: ricetta golosa per la Festa della Donna La nostra ricetta dei cupcake mimosa: soffici dolcetti per la Festa della Donna, ideali da preparare come alternativa semplice alla classica torta mimosa.

Amaretti morbidi siciliani alle mandorle: ricetta tradizionale Come preparare i tradizionali amaretti morbidi siciliani: la ricetta classica con mandorle dolci e mandorle amare, albumi montati a neve e zucchero.

Crescionda alle mele: ricetta originale della cucina umbra La ricetta originale umbra della crescionda alle mele tipica di Spoleto: una golosa variante della tradizionale crescionda spoletina di Carnevale.

Ananas caramellato al rum: ricetta esotica, semplice e golosa Come preparare in pochissimi minuti l’ananas caramellato al rum: una ricetta semplice e golosa, perfetta da servire come dessert esotico e aromatico.