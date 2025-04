Ingredienti per gli gnocchi di patate

Per preparare gli gnocchi di patate, avrai bisogno di ingredienti semplici e freschi. Ecco cosa ti serve:

1 kg di patate a pasta gialla

300 g di farina 00

1 pizzico di sale

Acqua q.b.

Le patate devono essere di buona qualità per garantire una consistenza morbida e leggera. È consigliabile lessarle con la buccia per mantenere il sapore e l’umidità.

Preparazione degli gnocchi

Inizia lessando le patate in acqua salata fino a quando non saranno tenere. Una volta cotte, scolale e lasciale intiepidire. Sbucciale e schiacciale con uno schiacciapatate. Aggiungi la farina e il sale, impastando delicatamente fino a ottenere un composto omogeneo. Forma dei cilindri e tagliali a pezzetti per ottenere gli gnocchi. Infine, segna ogni gnocco con una forchetta per dare la classica forma.

Il condimento di mare

Per il condimento, utilizza 500 g di cozze e 300 g di calamari freschi. Pulisci le cozze e taglia i calamari a rondelle. In una padella, scalda un filo d’olio d’oliva e aggiungi uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio è dorato, aggiungi i calamari e cuocili per qualche minuto. Aggiungi le cozze e un po’ di vino bianco, coprendo la padella per far aprire le cozze. Una volta aperte, aggiungi un’emulsione di succo di limone e prezzemolo tritato per dare freschezza al piatto.

Assemblaggio del piatto

Cuoci gli gnocchi in acqua salata fino a quando non salgono a galla. Scolali e trasferiscili direttamente nella padella con il condimento di mare. Salta gli gnocchi con il sugo per farli insaporire bene. Servi il piatto caldo, guarnito con prezzemolo fresco e una spruzzata di limone. Questo piatto è perfetto per una cena elegante o un pranzo in famiglia, unendo la tradizione degli gnocchi alla freschezza dei frutti di mare.