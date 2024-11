Hamburger di broccoli: ricetta vegana facile e gustosa

Ingredienti per hamburger di broccoli

Per preparare degli hamburger di broccoli deliziosi e sani, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

300 g di broccoli freschi

2 patate medie

1 carota

100 g di pangrattato

olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

erbe aromatiche a piacere (prezzemolo, basilico)

Preparazione degli hamburger di broccoli

Iniziamo la preparazione degli hamburger di broccoli. Per prima cosa, lessa i broccoli, le patate e la carota in acqua salata fino a quando non saranno teneri. Una volta cotti, scolali e lasciali raffreddare. Schiaccia le patate e unisci i broccoli e la carota, mescolando bene il tutto.

Aggiungi il pangrattato, un filo d’olio, sale, pepe e le erbe aromatiche tritate. Mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Se desideri un impasto più cremoso, puoi aggiungere un cucchiaio di tahini o yogurt vegetale. Forma degli hamburger con le mani e disponili su una teglia rivestita di carta da forno.

Cottura e varianti degli hamburger

Cuoci gli hamburger di broccoli in forno preriscaldato a 200°C per circa 25-30 minuti, girandoli a metà cottura per ottenere una doratura uniforme. Se preferisci un sapore affumicato, puoi cuocerli anche alla griglia. Servili caldi, accompagnati da salse a piacere o all’interno di un panino.

Questa ricetta è molto versatile: puoi arricchire l’impasto con altre verdure come zucchine o cipolle, oppure sostituire il pangrattato con farina di mais per una croccantezza diversa. Per chi segue una dieta senza glutine, è possibile utilizzare farina di riso o fiocchi di quinoa macinati.

Conservazione e preparazione anticipata

Se desideri preparare gli hamburger in anticipo, puoi formarli e conservarli in frigorifero per alcune ore prima di cuocerli. In alternativa, puoi congelarli: dopo averli formati, adagiali su un vassoio e congelali per un’ora. Una volta solidificati, trasferiscili in un sacchetto per alimenti. Potrai conservarli per 2-3 mesi e cuocerli direttamente dal congelatore quando ne hai bisogno.

Questi hamburger di broccoli rappresentano un’ottima soluzione per un pasto veloce e nutriente, perfetti per tutta la famiglia. Sperimenta con le varianti e rendili unici secondo i tuoi gusti!