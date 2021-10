Descrizione

L’hamburger ripieno all’uovo è un modo semplice e veloce per cucinare in pochi minuti la carne macinata e le uova all’occhio di bue. Scoprite come preparare in soli 15 minuti questo secondo piatto nutriente, creativo e ricco di gusto, ideale da servire caldo con un contorno e del pane. Provatelo anche con i panini al sesamo per hambuger!