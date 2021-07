Descrizione

Da spalmare sul pane leggermente tostato, da servire con delle verdure in pinzimonio o da inserire all’interno delle ricette per dare una nota di gusto e cremosità in più: l’hummus di edamame e paprika è una crema vegana incredibilmente versatile, semplice da preparare e proteica. Potete provarla in alternativa al classico hummus di ceci.