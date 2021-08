La ricetta semplice e sfiziosa delle frittelle di ceci con maionese di cavolfiore: facile e veloci da preparare, perfette come antipasto o aperitivo.

La ricetta facile e veloce dei tartufini salati con uva e tofu: freschi, sfiziosi e saporiti, ottimi da servire come antipasto o aperitivo estivo.

Come preparare in casa il delizioso plumcake salato con verdure e tofu: la ricetta senza uova, latte e formaggio, leggera e perfetta per ogni occasione.