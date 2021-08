Descrizione

L’hummus di zucca alle erbe è una delle tante varianti del classico hummus di ceci, che potete facilmente preparare in casa e servire come antipasto o aperitivo con dei crostini o delle verdure. Cremoso, delicato e saporito: l’hummus di zucca è una salsa autunnale semplice e genuina, perfetta da utilizzare anche come condimento per primi e secondi piatti.