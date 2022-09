I cosmetici must have di fine estate e dove trovarli

La fine dell’estate è un momento delicato per quanto riguarda la salute, a cominciare da quella delle parti più esposte: pelle e capelli. Fondamentale prestare le cure opportune in modo da consentire questo passaggio così delicato nel modo migliore possibile.

Qualcosa da conseguire in primo luogo nella beauty routine, con una skin care capace di fare la differenza. Una pratica da integrare, naturalmente, all’interno di un sano stile di vita in cui un peso cruciale l’ha l’alimentazione, che richiede ingredienti in grado di fornire al corpo la giusta idratazione.

Il momento in cui si attraversa la zona di transito tra l’estate e l’autunno è necessario presenti il giusto mix di entrambe le stagioni. La parola chiave sarà idratare, prendendo spunto dalle sensazioni legate al caldo, e nutrire, ispirandosi al mese delle foglie colorate nell’aria.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più su quali sono i cosmetici che non possono mancare nel vostro beauty case alla fine dell’estate.

La giusta skin care

La giusta skin care

La skin care di fine estate parte dalla scelta di prodotti adatti a confrontarsi con una pelle che ha preso il sole e che, anche quando è stata protetta nel modo adeguato, tende a presentare spesso stati quali disidratazione e rossori.

Situazioni che è importante trattare continuando a utilizzare per la pelle le protezioni solari, che possono passare da una schermatura elevata a una più bassa, tra il 30 e il 15: questo naturalmente se non vi esponete direttamente al sole come al mare o in montagna.

A tal proposito, per gli amanti delle Alpi e degli Appennini di fine estate, vi invitiamo seriamente a non sottovalutarli. La crema solare, soprattutto nella zona viso, va messa più volte durante il giorno, esattamente come quando si va in spiaggia. Diversamente, è molto probabile andare incontro a stati quali arrossamenti, macchie o inestetismi.

In ogni caso è importante idratare la pelle sia la mattina che la sera: un discorso che vale tanto per le donne quanto per gli uomini.

L’ideale è utilizzare un latte detergente capace di andare in profondità, seguito da un tonico, il quale rilascia una piacevole sensazione di freschezza, a patto che non presenti alcol all’interno della composizione.

Una volta effettuato questo passaggio è ottimale stendere un siero viso specifico a seconda delle caratteristiche dell’epidermide in quel momento, seguito dalla crema viso: fate attenzione che sia più idratante del solito perché la pelle ha perso sicuramente tono con i caldi importanti che si sono registrati durante l’estate.

La crema viso va passata anche la sera, preferibilmente in una formulazione più nutriente, così da approfittare delle ore del riposo notturno per ripristinare il corretto equilibrio.

Dove trovare prodotti beauty ad hoc per il cambio stagione

Il luogo migliore dove poter trovare prodotti beauty ad hoc per il cambio stagione è indubbiamente la farmacia. Questo grazie a formulazioni capaci di rapportarsi con efficacia con la pelle, ma anche in maniera delicata, garantendo il corretto equilibrio interno.

La farmacia online è, quindi, l'ideale per ottenere i cosmetici giusti per trattare la pelle con le cure necessarie a poter vivere al meglio un momento delicato come quello del cambio stagione. Vediamo quali sono, oltre a quelli specifici per il viso, gli altri articoli che non possono assolutamente mancare nella beauty routine.

Gli altri articoli indispensabili

La crema corpo, così come quella viso, va valutata con attenzione. Un’opzione capace di dare risultati notevoli è quella di scegliere un doposole, la cui texture è particolarmente delicata ed emolliente.

I prodotti solari, compresi certamente i doposole, si trovano in questo momento soggetti a sconti importanti, motivo per cui vale la pena fare un acquisto in questa parte dell’anno, soprattutto quando di qualità come quelli farmaceutici.

Vi torneranno utili persino quando il freddo comincerà a farsi sentire, in occasione di una gita fuori porta o di una vacanza sulla neve.

È necessario dedicare particolare attenzione ai capelli. A fine estate è normale perderne di più, si avvicina il periodo in cui cadono le foglie e la cute ha sofferto non poco lo stress dell’estate.

Presso le farmacie si possono trovare sia prodotti per l'uso esterno come uno shampoo rinforzante, un balsamo ristrutturante, maschere per capelli e fiale, ma anche integratori e prodotti mirati che permettono di ottenere un'azione più profonda.

Un vero toccasana per una parte del corpo la cui salute è importante non solo dal punto di vista estetico ma anche per l’autostima della persona e la sua serenità.

Verso l’autunno

La parte finale dell’estate porta di per sé a fare un bilancio degli effetti sulla pelle e la salute in generale che ha portato una stagione così speciale e dall’altro a prepararsi all’autunno. Una stagione che presenta un lato malinconico ma che offre l’opportunità di dare riposo e nuova vita all’epidermide. A patto di saper scegliere e trovare i prodotti giusti.