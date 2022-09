L’Atelier Damiano Carrara è un luogo magico per chi ama i dolci. Un ambiente raffinato ed esclusivo in cui perdersi, tra colori, profumi e forme che riflettono la passione, la tecnica e la cura dei particolari che da sempre caratterizzano i dolci firmati dal giovane pasticcere toscano, già titolare insieme al fratello di tre pasticcerie in California.

Il laboratorio della pasticceria a vista rende osservabile l’intero processo di creazione dei dessert, che come abiti all’interno di una sartoria vengono plasmati a partire da un disegno, costantemente modificati e perfezionati, fino a giungere a compimento: pronti per rendere speciale, con la loro unicità, un evento o una ricorrenza speciale.

Quanto costa un dolce all’atelier Damiano Carrara?

Nel suo Atelier a Lucca, Damiano Carrara e il suo team si dedicano alla preparazione di un’ampia varietà di dolci senza glutine e in parte anche senza lattosio, il cui punto di forza è l’estetica innovativa e il sapore raffinato.

Il prezzo è commisurato alla loro complessità e varia dagli 8 euro per una semplice tavoletta di cioccolato bianco, ai 50 euro per le torte più elaborate.

Dolci da ritirare in Atelier

Gran parte dei dolci firmati da Damiano Carrara sono disponibili solo nella soluzione prenota e ritira. Torte fresche, torte da forno e dessert monoporzione, ma anche praline al cioccolato, eleganti come gemme preziose.

Ecco quanto costano i dolci principali:

Torte monoporzione: 12 euro

Torte da forno: da 25 a 42 euro

Torte fresche: da 45 a 50 euro

Praline al cioccolato: da 10 a 25 euro, in base al formato

Dolci da ricevere a casa

Chi non potesse recarsi a Lucca, può prenotare e ricevere a casa alcuni prodotti che non necessitano di refrigerazione, i quali sono acquistabili anche in Atelier: