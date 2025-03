Un trionfo per la Campania

Il 2025 si è rivelato un anno di grande successo per i pasticcieri campani, con tre talenti provenienti dalla provincia di Napoli che hanno conquistato il podio del prestigioso concorso Divina Colomba. Questo evento, organizzato da Goloasi, si è svolto a Bari durante la Mostra internazionale enoagroalimentare Levante Prof e ha visto la partecipazione di trenta professionisti del settore. I vincitori, Giacomo Balestra, Antonio Masulli e Luigi Avallone, hanno dimostrato che la tradizione e l’innovazione possono coesistere in perfetta armonia.

Le categorie e i vincitori

Giacomo Balestra del Panificio Azzurro Margiù di Piano di Sorrento ha trionfato nella categoria “Tradizionale”, mentre Antonio Masulli di Caffè Masulli 1927 di Somma Vesuviana ha vinto nella categoria “Cioccolato”. Infine, Luigi Avallone della Pasticceria F.lli Avallone di Quarto si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Salata”. La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato i partecipanti in base a criteri rigorosi, tra cui texture, gusto e aroma, nonché l’uso del lievito madre, elemento fondamentale per la preparazione della colomba artigianale.

Un’analisi approfondita della qualità

Durante le degustazioni, i giurati hanno esaminato attentamente ogni aspetto dei prodotti in gara. Hanno sottolineato l’importanza della sofficità e dell’alveolatura dell’impasto, l’aroma naturale del burro, la distribuzione dei canditi e la corretta glassatura. «Il livello della competizione è stato altissimo», hanno dichiarato, evidenziando come le colombe si siano distinte per l’equilibrio dei sapori e la qualità delle materie prime utilizzate. Questo riconoscimento non solo celebra i vincitori, ma mette anche in luce l’eccellenza della pasticceria artigianale italiana.

Valorizzare la tradizione artigianale

Massimiliano Dell’Aera, fondatore di Goloasi, ha espresso la sua soddisfazione per il concorso, sottolineando come Divina Colomba nasca per valorizzare la qualità e la tradizione della colomba artigianale italiana. «Premiare l’impegno di chi lavora ogni giorno per offrire un prodotto eccellente è fondamentale», ha affermato. Questo evento non solo celebra i maestri pasticcieri, ma rappresenta anche un’opportunità per far conoscere al pubblico l’importanza della tradizione gastronomica italiana e il talento degli artigiani che la portano avanti con passione.