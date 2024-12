La tradizione dei tortellini alla bolognese

I tortellini alla bolognese rappresentano un vero e proprio simbolo della cucina emiliana, un piatto che va oltre il semplice concetto di cibo. Questi piccoli scrigni di pasta racchiudono una storia ricca di tradizione e cultura, che si intreccia con le radici gastronomiche di Bologna. La loro preparazione è un’arte, custodita gelosamente dalla Dotta confraternita del tortellino e dall’Accademia della Cucina Italiana, che dal 1974 si impegnano a preservare la ricetta autentica, tramandata di generazione in generazione.

Ingredienti e preparazione

La preparazione dei tortellini richiede ingredienti freschi e di alta qualità. La pasta è realizzata con farina e uova, stesa sottilmente dalle mani esperte delle sfogline. Il ripieno è un mix saporito di uova, parmigiano, prosciutto crudo, lonza di maiale, mortadella e un pizzico di noce moscata, il tutto avvolto in un brodo di carne di manzo e gallina ruspante. La vera sfida nella preparazione è la chiusura dei tortellini, che deve avvenire secondo un preciso rituale, ispirato alla forma dell’ombelico di Venere.

La tecnica di chiusura dei tortellini

Per ottenere la forma perfetta dei tortellini, è necessario piegare i quadratini di pasta a triangolo, ripiegare il lato lungo su se stesso e unire le estremità arrotolandole attorno al dito indice. Questo passaggio è fondamentale e distingue i tortellini dai cappelletti. Dopo averli formati, i tortellini devono asciugare per qualche minuto prima di essere cotti in un brodo ricco e saporito. Serviti caldi, rappresentano un piatto ideale per le festività, ma anche per un pranzo in famiglia.

Varianti e abbinamenti

Oltre alla ricetta tradizionale, esistono molte varianti dei tortellini alla bolognese. Alcuni chef, come Bruno Barbieri, propongono tortellini in brodo di gallina, accompagnati da una fonduta di parmigiano e un tocco di noce moscata. Queste reinterpretazioni mantengono viva la tradizione, offrendo al contempo nuove esperienze gustative. La versatilità dei tortellini li rende adatti a diverse occasioni, dal pranzo quotidiano ai pranzi festivi, dove possono essere protagonisti indiscussi della tavola.