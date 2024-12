Un evento atteso dai fan

La collaborazione tra One Piece e Burger King ha finalmente fatto il suo ingresso in Italia, portando con sé un’innovativa proposta gastronomica e gadget esclusivi. Questa iniziativa, che celebra il venticinquesimo anniversario della celebre serie anime, è stata lanciata il 16 dicembre e sarà disponibile fino al . Dopo il successo in Francia e Spagna, i fan italiani possono ora gustare una combinazione unica di sapori e merchandising dedicato.

La combo One Piece: un’esperienza unica

La Combo One Piece è il piatto forte di questa collaborazione. A differenza delle edizioni precedenti, in Italia non troviamo un doppio panino speciale, ma un’unica proposta che include il nuovo Kolossal di Burger King e il Chutney BBQ Burger. Questo panino è preparato con pane al mais e una deliziosa salsa Chutney, arricchito da freschi ingredienti come songino, cipolle croccanti e due fette di formaggio cheddar, il tutto accompagnato dalla nuova salsa White BBQ. I clienti possono scegliere tra tre varianti: manzo cotto alla griglia, pollo o un’alternativa plant based, per soddisfare ogni palato.

Gadget esclusivi per i fan

Oltre alla deliziosa combo, i fan di One Piece possono anche ottenere due magliette esclusive. Una maglietta bianca e una nera, entrambe raffiguranti i personaggi iconici Monkey D. Rufy e Sanji, il cuoco della ciurma, sono disponibili per chi acquista la combo. Questi gadget non solo celebrano l’amore per la serie, ma offrono anche un modo per portare a casa un pezzo di questa esperienza unica. La combinazione di cibo e merchandising rende questa iniziativa un’opportunità imperdibile per i fan e per gli amanti del fast food.

Un successo internazionale

La collaborazione tra One Piece e Burger King non è solo un evento locale, ma fa parte di una strategia più ampia che ha già riscosso successo in altri paesi. In Francia, dove tutto è iniziato, i clienti hanno potuto gustare panini esclusivi e ricevere gadget simili. Successivamente, in Spagna, l’iniziativa ha visto un’accoglienza calorosa, con menu dedicati e magliette per i clienti. Ora, con l’arrivo in Italia, si prevede che anche qui la combo attirerà l’attenzione di molti appassionati.