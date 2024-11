Un’innovativa strategia di marketing

Il mondo del vino sta attraversando un periodo di difficoltà, con bilanci commerciali in rosso e un potere d’acquisto sempre più limitato. In questo contesto, l’industria vinicola cerca nuove strade per attrarre consumatori e rilanciare le vendite. Una delle soluzioni più originali è quella di associare il lancio di un film molto atteso, come Il Gladiatore 2, a due vini in edizione limitata. Questa strategia non solo mira a stimolare l’interesse per i vini, ma anche a capitalizzare sull’hype generato dal film.

I vini di Ridley Scott

Ridley Scott, regista del film e proprietario dell’azienda vinicola Mas des Infermieres, ha annunciato il lancio di due etichette: un rosso chiamato Caracalla e un bianco denominato Geta. Entrambi i vini presentano etichette artistiche, realizzate a mano dallo stesso Scott, che raffigurano i personaggi del film. Questa scelta non solo rende i vini unici, ma crea anche un legame diretto con la storia e i personaggi del film, rendendoli un oggetto da collezione per i fan.

Dettagli dell’acquisto e disponibilità

Le etichette saranno disponibili al prezzo di 25 sterline e 99 centesimi a partire dal 4 novembre, esclusivamente nei punti vendita di Selfridges nel Regno Unito. Questa esclusività aumenta il valore percepito dei vini, rendendoli ancora più desiderabili per i collezionisti e gli appassionati. Inoltre, l’azienda di Scott ha rivelato una tiratura limitata di un magnum rosso, ribattezzato Imperatores, che include una lettera commemorativa e una moneta utilizzata come oggetto di scena nel film. Con un prezzo di 300 sterline e solo cento esemplari disponibili, questa edizione speciale rappresenta un’opportunità unica per i veri intenditori.