Un connubio sorprendente tra moda e gastronomia

Il mondo della moda e quello della cucina sono spesso considerati due universi distinti, ma in realtà, esiste un legame profondo e affascinante, specialmente in Italia. Le icone della moda non solo influenzano le tendenze stilistiche, ma anche i gusti culinari, creando un ponte tra estetica e gastronomia. Un esempio emblematico è Donatella Versace, che ha recentemente passato il testimone della sua maison a Dario Vitale, ma non ha mai dimenticato le sue radici e le sue passioni, tra cui gli spaghetti alle vongole veraci.

Il piatto del cuore di Donatella Versace

Donatella, stilista di fama mondiale e simbolo di eleganza, ha sempre mantenuto un forte legame con la sua terra d’origine, la Calabria. La sua scelta di piatto preferito, gli spaghetti alle vongole veraci, non è solo una questione di gusto, ma rappresenta anche un legame affettivo con i ricordi d’infanzia. Immaginarla mentre cucina con i suoi fratelli, Santo e Gianni, nella loro casa di Reggio Calabria, evoca un’immagine di semplicità e autenticità, valori che si riflettono anche nel suo lavoro creativo.

Ingredienti e segreti della ricetta

La ricetta degli spaghetti alle vongole veraci di Donatella è semplice ma ricca di sapore. Gli ingredienti principali includono 1 kg di vongole fresche, 350 gr di spaghetti, 3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva, 3 spicchi d’aglio tritati, 1/2 peperoncino, 80 ml di vino bianco, una manciata di prezzemolo tritato e sale. Tuttavia, il vero segreto del piatto risiede nell’uso dell’olio al peperoncino rosso e dell’olio verde, a base di spinaci e prezzemolo, come rivelato dallo chef Pascal Barbot, che ha reinterpretato queste ricette per un progetto esclusivo.

Un progetto che unisce moda e cucina

Nel 2021, in un periodo di ripresa dopo la pandemia, Mytheresa, un noto e-commerce di moda di lusso, ha deciso di celebrare il connubio tra moda e cucina. Coinvolgendo sei stilisti di fama, l’iniziativa ha portato alla creazione di un ricettario unico, dove ogni stilista ha condiviso la propria ricetta preferita, rivisitata dallo chef Barbot. Questo progetto ha dimostrato come la cucina possa offrire conforto e ispirazione, proprio come la moda, creando un legame indissolubile tra i due mondi.