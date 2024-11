Dalla Costiera Amalfitana al mondo: come il limoncello spritz ha conquistato i palati

Il successo del limoncello spritz

Negli ultimi anni, il limoncello spritz ha guadagnato una popolarità senza precedenti, diventando un simbolo di freschezza e convivialità. Originario della Costiera Amalfitana, questo cocktail ha saputo conquistare i cuori e i palati di molti, non solo in Italia ma anche all’estero. La sua combinazione di limoncello, prosecco e soda lo rende un’alternativa rinfrescante e meno amara rispetto ad altri aperitivi tradizionali come l’Aperol spritz.

Un aperitivo che fa tendenza

Marica Tonucci, beverage manager del gruppo Big Mamma, ha osservato che il limoncello spritz è particolarmente apprezzato nei ristoranti e bar di città come Londra, Berlino e Madrid. La sua versatilità permette di personalizzarlo con ingredienti come lo sciroppo di menta, creando varianti uniche che attraggono un pubblico sempre più vasto. Questo cocktail non è solo una moda passeggera, ma sta diventando un vero e proprio must-have nei menu di molti locali.

Un viaggio internazionale

Il limoncello spritz ha trovato terreno fertile anche nei mercati esteri. Secondo recenti statistiche, la Germania e il Regno Unito sono tra i paesi con la crescita più rapida per il consumo di limoncello. La bevanda è stata recentemente introdotta nei pub Wetherspoon, segno che il limoncello spritz sta diventando un aperitivo mainstream. Anche in Australia, il cocktail sta guadagnando popolarità, grazie al suo sapore rinfrescante che si sposa perfettamente con le calde estati australiane.

La tradizione e l’innovazione

Il limoncello ha radici profonde nella tradizione italiana, risalente ai primi del Novecento. La preparazione avviene attraverso l’infusione della scorza di limoni di Sorrento in uno spirito neutro, a cui si aggiunge sciroppo di zucchero. Tuttavia, la crescente domanda ha portato a una proliferazione di varianti internazionali, con produttori in California, Australia e Nuova Zelanda che creano le proprie versioni di questo liquore. La Shakespeare Distillery nel Regno Unito ha persino lanciato una versione più aspra, per adattarsi ai gusti locali.

Ricette per un aperitivo perfetto

Se desideri provare a preparare il limoncello spritz a casa, ecco una ricetta semplice:

Spritz: 60 ml di limoncello, 90 ml di prosecco, 30 ml di acqua gassata. Riempi un grande bicchiere da vino con ghiaccio, aggiungi il limoncello, completa con il prosecco e la soda, mescola delicatamente.

Sorrento Mule: 45 ml di limoncello, 45 ml di gin, 15 ml di succo di limone, 150 ml di ginger beer. Riempi un bicchiere alto con ghiaccio, aggiungi i primi tre ingredienti, mescola e poi aggiungi ginger beer.

Negroni d'Amalfi: 30 ml di Campari, 30 ml di vermouth rosso, 30 ml di limoncello. Mescola gli ingredienti in un bicchiere con ghiaccio.

Queste ricette non solo celebrano il limoncello, ma offrono anche un modo per portare un pezzo d’Italia direttamente a casa tua.