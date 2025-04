Un nuovo gioiello firmato Donatella Versace

La Florida si prepara a brillare con l’apertura del Donatella Restaurant, un progetto che porta la firma inconfondibile di Donatella Versace. Dopo oltre vent’anni come Creative Director della celebre maison di moda, Donatella ha deciso di dedicarsi a questo nuovo capitolo, mantenendo il suo ruolo di Chief Brand Ambassador. La sua presenza nel mondo della moda e del design è talmente iconica che non ha bisogno di presentazioni.

Un ambiente elegante e raffinato

Situato nel cuore del distretto Art Deco di Miami Beach, il Donatella Boutique Hotel & Restaurant è ospitato in un bungalow storico degli anni Venti, progettato dall’architetto Wallace Tutt, noto anche per la Versace Mansion. La ristrutturazione ha saputo mantenere il fascino del passato, unendo eleganza e modernità. Gli interni, pur presentando elementi dorati, sono caratterizzati da uno stile aggraziato e sofisticato, lontano dall’immagine pacchiana che si potrebbe associare al brand.

Un menu che celebra la tradizione mediterranea

Il ristorante aprirà ufficialmente a maggio e promette un’esperienza culinaria unica. Lo chef Alessandro Morrone ha curato un menu che si ispira alle tradizioni culinarie campane e calabresi, ma non solo. Tra i piatti proposti, spiccano classici come l’insalata di polpo, i rigatoni alla ‘nduja e le linguine alle vongole. Non mancano però reinterpretazioni più popolari, come la cacio e pepe con tartufo nero e la cotoletta alla milanese, pensate per soddisfare anche il palato americano.

Un’esperienza di lusso a Miami Beach

Essere clienti del Donatella Restaurant significa anche affrontare un investimento significativo: i prezzi variano da 150 a 200 dollari a persona. Questo è il risultato della combinazione di un nome prestigioso, una location esclusiva e ingredienti di alta qualità. Inoltre, l’opportunità di tornare a casa con uno scontrino firmato Donatella Versace aggiunge un tocco di esclusività all’esperienza.

In conclusione, il Donatella Restaurant non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza che celebra il lusso, la tradizione e l’innovazione culinaria. Con l’apertura imminente, Miami Beach si prepara a diventare la nuova meta per gli amanti della buona cucina e del design raffinato.