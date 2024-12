Un trend in crescita

Il panettone senza lattosio sta emergendo come uno dei prodotti più richiesti per il Natale 2024. Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza delle intolleranze alimentari ha spinto i produttori a diversificare la loro offerta, introducendo varianti di dolci tradizionali per soddisfare le esigenze di tutti. Questo trend non è solo una risposta alle richieste dei consumatori, ma rappresenta anche un’opportunità per i pasticceri di innovare e sperimentare nuove ricette.

Le tecniche di produzione

Serena Nardelli, una delle pionieristiche nel settore, ha dedicato anni alla creazione di panettoni senza lattosio, utilizzando ingredienti di alta qualità come il burro delattosato. Questo tipo di burro è ottenuto attraverso un processo che elimina il lattosio, rendendolo adatto anche a chi ha difficoltà a digerirlo. La Nardelli sottolinea che, nonostante le sfide iniziali nella reperibilità delle materie prime, oggi è possibile realizzare un panettone che non solo rispetta le esigenze dietetiche, ma offre anche un sapore ricco e soddisfacente.

Il panorama della grande distribuzione

Numerosi marchi, sia artigianali che industriali, stanno introducendo il panettone senza lattosio nei loro assortimenti. Marchi storici come Maina, Bauli e Galup hanno già lanciato le loro versioni, rendendo questo dolce accessibile a un pubblico più ampio. Tuttavia, la qualità e il prezzo possono variare significativamente. Ad esempio, mentre alcuni panettoni senza lattosio possono costare meno di 10 euro per 750 grammi, altri marchi artigianali possono arrivare a prezzi superiori ai 30 euro per un prodotto di alta qualità.

Un dolce per tutti

Il panettone senza lattosio non è solo per chi ha intolleranze; sta diventando un’opzione popolare anche tra coloro che cercano un’alternativa più leggera ai dolci tradizionali. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a diverse occasioni, dal pranzo di Natale alle feste di fine anno. Inoltre, molti produttori offrono anche varianti senza glutine, ampliando ulteriormente il pubblico di riferimento.

Il futuro del panettone senza lattosio

Con l’aumento della consapevolezza riguardo alle intolleranze alimentari e le scelte dietetiche, il panettone senza lattosio è destinato a rimanere una presenza costante sugli scaffali dei negozi. I produttori continueranno a sperimentare nuove ricette e ingredienti, cercando di mantenere il gusto tradizionale del panettone mentre soddisfano le esigenze di un pubblico sempre più variegato. La sfida sarà quella di bilanciare qualità e prezzo, garantendo che tutti possano godere di questo dolce simbolo delle festività.